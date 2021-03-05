Известный уличный художник Бэнкси подтвердил, что новое граффити, которое появилось на стене заброшенной тюрьмы в Рединге на юге Англии, было создан им.

Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Бэнкси опубликовал видео под названием Create Escape, которое показывает процесс создания мурала.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Banksy (@banksy)

Ранее на стене бывшей тюрьмы в британском городе Рединг, графства Беркшир, появился рисунок, на котором изображен заключенный – возможно, известный писатель Оскар Уайльд – лезущий по веревке, сделанной из простыней, привязанной к пишущей машинке.

Оскар Уайлд отбывал срок в этой тюрьме с 1895 по 1897 год, и создал там знаменитую “Балладу Редингской тюрьмы”, в которой описал всю жестокость пенитенциарной системы викторианских времен. Он был осужден за гомосексуализм после того, как раскрылся его роман с лордом Альфредом Дугласом.

Тюрьма заброшена с 2013 года и была выставлена на продажу правительством в 2019 году. Однако сделка по продаже здания сорвалась. Теперь активисты борются за то, чтоб превратить его в художественный комплекс.

Предполагается, что Бэнкси также выступил в поддержку местных властей, которые хотят превратить бывшую тюрьму в культурный центр.