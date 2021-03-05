Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.
Бэнкси опубликовал видео под названием Create Escape, которое показывает процесс создания мурала.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ранее на стене бывшей тюрьмы в британском городе Рединг, графства Беркшир, появился рисунок, на котором изображен заключенный – возможно, известный писатель Оскар Уайльд – лезущий по веревке, сделанной из простыней, привязанной к пишущей машинке.
Оскар Уайлд отбывал срок в этой тюрьме с 1895 по 1897 год, и создал там знаменитую “Балладу Редингской тюрьмы”, в которой описал всю жестокость пенитенциарной системы викторианских времен. Он был осужден за гомосексуализм после того, как раскрылся его роман с лордом Альфредом Дугласом.
Тюрьма заброшена с 2013 года и была выставлена на продажу правительством в 2019 году. Однако сделка по продаже здания сорвалась. Теперь активисты борются за то, чтоб превратить его в художественный комплекс.
Предполагается, что Бэнкси также выступил в поддержку местных властей, которые хотят превратить бывшую тюрьму в культурный центр.
- Ранее сообщалось, что новое творение уличного искусства в стиле неуловимого граффити-художника Бэнкси появился на доме в Бристоле на улице Уэйн. Граффити некоторое время было прикрытым, а утром в четверг, 10 декабря, художник решил продемонстрировать свое творчество обществу.