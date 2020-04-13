Фотографии она опубликовала в Instagram.
Домашнюю фотосессию 36-летняя певица устроила прямо на полу в квартире.
Она одета в полупрозрачную обтягивающих кофточку с графическим принтом и джинсы, которые расстегнула, чтобы не давили живот.
Напомним, что это вторая беременность певицы. Первенец Джамалы и ее мужа Бекира Сулейманова – Эмир-Рахман – родился в марте 2018 года.
- 20 февраля этого года Джамала объявила, что ожидает появления на свет своего второго ребенка.
- Ранее Джамала попросила подписчиков порекомендовать мультфильмы для ее 2-летнего сына.