Фотографии она опубликовала в Instagram.

Домашнюю фотосессию 36-летняя певица устроила прямо на полу в квартире.

Она одета в полупрозрачную обтягивающих кофточку с графическим принтом и джинсы, которые расстегнула, чтобы не давили живот.

Напомним, что это вторая беременность певицы. Первенец Джамалы и ее мужа Бекира Сулейманова – Эмир-Рахман – родился в марте 2018 года.