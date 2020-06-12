Популярная 18-летняя певица Билли Айлиш показала дом, в котором живет вместе с родителями. Он находится в Лос-Анджелесе (США).

Личную комнату артистка показала в “The Late Late Show with James Corden”.

Это старый частный дом, который требует ремонта.

Певица рассказала, что не спешит уезжать из дома, но после того, как засветила адрес – придется.

В районе Хайленд-парка певица живет вместе с мамой Мегги и отцом Патриком. Также артистка отметила, что в доме живет ее брат Финес.

На видео с 09:45

Комната, в которой живет Билли, довольна маленькая. Она полностью заставлена мебелью. Кроме шкафа, комода и стола в комнате есть пианино. В гостиной Билли сделала собственную мини-студию звукозаписи.

Также она показала своего домашнего любимца – тарантула.