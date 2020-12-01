Популярная певица Билли Айлиш рассказала, что сделала свою первую татуировку в этом году, но она ее никому не покажет.

Об этом она сказала в интервью Vanity Fair.

Как и у большинства людей, ожидания Билли от этого года не оправдались. У нее было всего три концерта во время турне, после чего ее выступления были отменены из-за пандемии коронавируса.

Тем не менее, есть один план на 2020 год, который не провалился. В прошлом году в интервью изданию певица призналась, что хочет сделать татуировку.

“Я действительно сделала тату. Но вы никогда ее не увидите. Я сделала то, о чем говорила”, – рассказала Айлиш в интервью этого года.

Кроме того, певица отметила, что находясь в изоляции, она вместе со своим братом Финеасом О’Коннелом сочиняли новые песни. За это время у них получилось 16 треков.

“Я создавала и создавала вещи, которые, как мне кажется, никогда бы не создала раньше”, – добавила она.

Она также упомянула, что использовала свободное время, чтобы более активно участвовать в политике и присутствовать на нескольких протестах.

“Я узнала гораздо больше о том, как живут люди, чего не знала раньше. Климатический кризис, социальная несправедливость и все плохое заставили меня думать иначе. Я никогда не перестану бороться за всех цветных людей, которые отдали свои жизни из-за жестокости полиции”, – отметила Билли.