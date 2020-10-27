Знаменитость поделилась трогательным фото с обручальным кольцом на безымянном пальце в своем Instagram.

На фотографии звездная пара страстно целуется, а Гвен демонстрирует руку с кольцом.

“Да, пожалуйста”, – лаконично подписала фото певица.

Отношения между певцами вспыхнули в 2015 году за кулисами шоу “Голос”, где Шелтон и Стефани были судьями. В это время знаменитости переживали непростые времена. Гвен только оправилась после измены бывшего мужа Гэвина Россдела и налаживала отношения с детьми. Шелтон так же переживал многочисленные измены жены.

Гвен Стефани публично признавалась, что готова ко второму браку. Однако пара не спешила, ведь дети певицы не были готовы к таким изменениям. Очевидно, в жизни звезд все наладилось и они готовятся к свадьбе.