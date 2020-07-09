Брэд Питт и Анджелина Джоли с помощью семейной терапии уладили все конфликты после развода.

Об этом пишет People, ссылаясь на информацию источников из окружения актеров.

“Они определенно нуждались в помощи, чтобы выяснить все вопросы опеки над детьми и то, как Брэд снова может быть отцом. Дети стали старше, им не так трудно переживать разлуку с Анджелиной”, – рассказал источник.

Отмечается, что в конце прошлого месяца Брэда заметили возле дома Анджелины. По-видимому, он снова посещает семью, а дети регулярно остаются в доме отца.

“Им потребовалось много времени и много семейной терапии, чтобы добиться таких результатов. Младшие дети живут то в одном доме, то в другом. Брэд очень любит проводить с ними как можно больше времени. Он выглядит счастливее”, – добавил источник издания.

Анджелина Джоли и Брэд Питт поженились в 2014-м в небольшом замке на юге Франции. А спустя два года, в сентябре 2016-го, Джоли подала на развод.