Об этом пишет TMZ.

Пара была замечена на борту частного самолета, направлявшегося на юг Франции.

Позже папарацци сфотографировали их во французском аэропорту Ле Бурже.

При каких обстоятельствах пара познакомилась пока неизвестно. Но поговаривают, что Потуральски очень похожа на Анджелину Джоли.

По данным The Daily Mail, Николь родом из Бергкамена и имеет польское происхождение. Она владеет пятью языками и живет на два города: Берлин и Лос-Анджелес. Модельной карьерой Николь занимается около десяти лет. За это время она появлялась на обложках Elle, Cosmopolitan и других журналов, а также участвовала во множестве показов.

Прежде чем в 13 лет в парижском Диснейленде Николь нашел модельный скаут и предложил работу, она хотела стать морским биологом. У Потуральски есть сын Эмиль.