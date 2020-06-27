Об этом сообщает Reuters.
Они заявили, что в 2021 году в розничных и онлайн-магазинах Gap появится линия одежды, которая будет ориентирована на молодую аудиторию. В частности, в продаже будут толстовки, футболки и базовые вещи.
Стороны не разглашают финансовые подробности, однако Gap заявил, что Yeezy получит роялти и потенциальную долю в капитале по результатам продаж.
Отмечается, что будучи подростком Канье Уэст работал в магазине Gap в Чикаго.
Пресс-секретарь Gap отметила, что сделка “является примером использования силы бренда, которой обладает Gap, и нового представления о том, как мы можем представить бренд”.
#WESTDAYEVER pic.twitter.com/ASMwbx7T2o
— ye (@kanyewest) June 26, 2020
- Ранее сообщалось, что рэпер и супруг Ким Кардашьян Канье Уэст подал заявку на регистрацию торговой марки косметики под брендом Yeezy.