Американский производитель одежды Gap и известный рэпер Канье Уэст заключили 10-летний контракт на создание одежды под брендом Yeezy, который принадлежит музыканту.

Об этом сообщает Reuters.

Они заявили, что в 2021 году в розничных и онлайн-магазинах Gap появится линия одежды, которая будет ориентирована на молодую аудиторию. В частности, в продаже будут толстовки, футболки и базовые вещи.

Стороны не разглашают финансовые подробности, однако Gap заявил, что Yeezy получит роялти и потенциальную долю в капитале по результатам продаж.

Отмечается, что будучи подростком Канье Уэст работал в магазине Gap в Чикаго.

Пресс-секретарь Gap отметила, что сделка “является примером использования силы бренда, которой обладает Gap, и нового представления о том, как мы можем представить бренд”.