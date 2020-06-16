Рэпер и супруг Ким Кардашьян Канье Уэст подал заявку на регистрацию торговой марки косметики под брендом Yeezy.

Об этом сообщает издание Hypebeast.

Компания Канье Уэста Yeezy подала заявку на регистрацию одноименной торговой марки, под котором планируется выпускать товары для красоты и косметические продукты.

В частности, в заявке отмечается, что торговая марка намерена производить товары для макияжа, накладные ресницы, маски для лица, лак для ногтей, увлажняющие средства, гели для ванн, масла для тела, крем для бритья, средства по уходу за волосами и парфюмерию. Помимо этого, предусмотрена возможность производство гигиенических продуктов — дезодоранты, зубная паста и прочее.

Известно, что ранее другая компания Уэста — Donda — подавала аналогичную заявку, однако никаких продуктов так и не выпустила.

YZY chart compared to the DONDA chart. pic.twitter.com/mjYQ0DXCaY — Watching the Throne (@KanyePodcast) September 25, 2018

Стоит отметить, что в случае, если производство товаров начнется, Канье станет конкурентом как для своей супруги (Ким Кардашьян принадлежат бренды KKW Beauty и KKW Fragrance), так и для ее сестры Кайли Дженнер, которая владеет компаниями Kylie Cosmetics и Kylie Skin.