Певица продемонстрировала навыки в Instagram.

На видео, которым поделилась звезда, она боксирует в черных спортивных штанах и розовом топе. Похоже, Бритни решила негативные эмоции направлять в спорт.

“Удары в этом видео … мне просто нравится этот звук. P.S. Радуюсь, что у нас обоих отрицательный тест на COVID, так что мой тренер смог приехать ко мне для хорошей тренировки”, – написала Бритни.

Поклонники звезды в комментариях отметили, что она боец ​​и должна бороться за свою свободу.

Напомним, в 2006 году Бритни переживала развод с Кевином Федерлином. Тогда она потеряла опеку над детьми и лечилась от наркозависимости. В 2008 году ее опекунами назначили отца Джейми Спирса и адвоката Эндрю Волета.