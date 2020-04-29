Голливудский актер Брэд Питт в образе главы комиссии США по борьбе с COVID-19 высмеял заявления президента Дональда Трампа о коронавирусе.

Это произошло в эфире шоу Saturday Night Live на телеканале NBC.

Брэд Питт появился в очередном выпуске еженедельного юмористического ТВ-шоу Saturday Night Live в образе Энтони Фаучи — главного инфециониста США и главы комиссии по борьбе с COVID-19. Он надел очки, как у Фаучи, и парик, напоминающий прическу ученого.

От лица Фаучи, копируя голос 79-летнего медика, Питт высмеял заявления американского лидера, касающиеся пандемии. Например, он вспомнил фразу президента о том, что вакцина от COVID-19 появится “относительно скоро”.

“Это очень интересная фраза. Относительно чего, истории всей Земли? Тогда да, вакцина появится скоро. Если вы скажете другу, что будете относительно скоро, и появитесь где-то через полтора года, ваш друг может быть относительно в ярости”, — сказал актер.

Также он обратил внимание на заявление Трампа о том, что пандемия однажды закончится “чудесным образом”.

“Чудо было бы замечательно, кто не любит чудеса? Но чудо не должно быть планом “А”. Даже Салли сначала пытался сесть в аэропорту”, — добавил Питт, имея ввиду пилота Чесли Салленбергер, который совершил посадку на реку Гудзон.

Кроме того, в ролике были упомянуты заявления американского лидера о тестировании на COVID-19, лечении коронавирусной инфекции средствами для дезинфекции и многие другие неоднозначные реплики Трампа.

В конце ролика Питт поблагодарил Фаучи и других работников медицины за самоотверженную работу.

Фаучи высоко оценил пародию от Питта. Инфекционист рассказал, что это его любимый актер.

“Я думаю, что у него все получилось. Я имею в виду, я большой поклонник Брэда Питта. […] Он один из моих любимых актеров. Я думаю, что он отлично поработал”, — рассказал он в эфире шоу “Un Nuevo Dia”.