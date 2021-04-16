У мережі один за одним з’являються кадри зі знімань фільму Рідлі Скотта “Будинок Gucci”. Однак родина засновника бренду незадоволена майбутньою стрічкою.

Про це повідомляє видання PageSix.

Зокрема, одна з троюрідних сестер дизайнера Мауріціо Гуччі Патриція від імені родини розкритикувала фільм.

“Ми дійсно розчаровані. Я кажу від імені родини… Вони крадуть ідентичність сім’ї, щоб отримати прибуток, щоб збільшити дохід голлівудської системи… У нашої сім’ї є ідентичність, конфіденційність. Ми можемо говорити про все, але є межа, яку не можна переступити”, – заявила жінка.

Зазначимо, що стрічка “Будинок Gucci” буде драматичною. Режисери планують розповісти про вбивство Мауріціо Гуччі – онука й спадкоємця засновника Gucci Гуччіо Гуччі. Його організувала ексдружина Мауріціо Патриція Реджіані у 1995 році. Пізніше преса охрестила її “чорною вдовою”. Жінку засудили до 18 років у в’язниці.

Роль Мауріціо Гуччі зіграє Адам Драйвер, а Патриції Реджіані – Леді Гага.

Патриція Гуччі заявила, що намагалася сконтактувати із дружиною Рідлі Скотта. Однак та не відповіла на її прохання про обговорення сюжету фільму.

За її словами, сім’ю Гуччі турбують імовірні неточності у сценарії, адже фільм знімають за мотивами книги Сари Гей Форден “Будинок Gucci: сенсаційна історія вбивства, божевілля, гламуру і жадібності”. Сім’я дизайнера обурена відсутністю контактів з продюсерською компанією Скотта.

Патриція також розкритикувала вибір акторів.

“Мій дід (Альдо Гуччі, – ред.) був дуже красивим чоловіком, як і всі Гуччі, дуже високим, з блакитними очима і дуже елегантним. Його зіграє Аль Пачіно, який і так невисокого зросту, й на фотографіях він зображений товстим, невисоким, з бакенбардами й дійсно некрасивим. Соромно, бо він зовсім на нього не схожий”, – заявила Патриція.

Жінку також турбує те, що роль її батька віддали Джареду Лето.

“Жахливо, жахливо. Я досі відчуваю себе скривдженою”, – сказала вона.

Цікаво, що сьогодні родина Гуччі не має відношення до модного дому Gucci. Президентом та головним виконавчим директором бренду є Марко Біззаррі. Він нещодавно заявив, що модний дім надає “повну творчу свободу” авторам стрічки.

“Gucci співпрацює з MGM і Scott Free Productions, надаючи доступ до історичного архіву будинку, де зберігаються гардероб і реквізит”, – сказав він.

Також додамо, що актор Джаред Лето, якого розкритикувала Патриція Гуччі, є близьким другом креативного директора бренду Алессандро Мікеле. Крім того, чоловік акторки Сальми Хайек, яка також з’явиться у фільмі у ролі подруги Патриції Реджіані, Франсуа-Анрі Піно обіймає посаду генерального директора групи Kering, якій належить Gucci.