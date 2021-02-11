Об этом сообщает Reuters.

Представитель Академии кинематографических искусств и наук заявил, что, несмотря на пандемию коронавируса, вызвавшую хаос в индустрии развлечений, организаторы “полны решимости вручить “Оскар”, уделяя при этом приоритетное внимание здоровью и безопасности всех, кто будет участвовать в шоу”.

“Чтобы создать шоу с эффектом личного присутствия, которого ждет мировая аудитория, но соблюсти требования из-за пандемии, прямая трансляция церемонии будет вестись из нескольких мест, в том числе из знаменитого кинотеатра Dolby”, – добавил он.

В киноакадемии больше не сообщили других деталей, но обещают обнародовать их позже.

Театр Dolby в Голливуде уже несколько лет является местом проведения церемонии вручения “Оскара”. Обычно сотни ведущих мировых кинозвезд собирались в кинотеатре на 3400 мест для живого выступления, которому предшествовала красная ковровая дорожка.