В 2021 году Instagram продолжает диктовать стандарты красоты, порождая миллионы комплексов и других психологических травм у пользователей. Однако, можно ли верить идеальному изображению в микроблогах?

#Буквы расскажут секреты идеальных Instagram-фото.

Лента Instagram пестрит яркими фото девушек модельной внешности. Каждая стремится продемонстрировать свои формы. Однако не спешите верить своим глазам, поскольку технические возможности современных гаджетов, а также техники правильного позирования способны ввести в заблуждение кого угодно.

Это на собственном примере доказывает модель и блогерша Джорджи Кларк (Georgie Clarke). Уверены, вы хотя бы раз видели смелые фото этой девушки, а если нет, то #Буквы познакомят вас с ее творчеством.

Успешный блог всегда должен быть полезным для фолловеров. Именно поэтому Джоджи решила научить женщин во всем мире принимать себя настоящей, любить свое тело и избавляться от комплексов.

Девушка превратила свой микроблог на собственную историю откровений и любви к натуральной красоты. Поэтому уже больше года она публикует коллажи с двумя совершенно разными взглядами на свое тело. В частности, Джорджи делится шаблонными Instagram-фото с идеальной фигурой, а рядом прикрепляет себя настоящую с целлюлитом и обвислым животиком.

Джоджи говорит, что каждая женщина должна любить свое тело, принимать себя такой, какой ее создала природа, если изменить это невозможно. Она планирует и в дальнейшем продолжать свой социальный проект, который сделал ее известной во всем мире.

Девушка признается, что целлюлит, растяжки, неровная кожа, ямочки на щеках, складки на теле и неупругие бедра делают ее человеком.

“Время быть настоящими, ведь нереальные стандарты красоты доминируют в соцсетях, когда тела, которые нам демонстрируют, даже не являются реальными. Модель на снимке не выглядит такой в ​​реальной жизни. Однако мы позволяем этим изображением поглощать нас и заставляем чувствовать себя дефектными. Как так случилось, что в реальной жизни невозможно выглядеть как на отредактированной фотографии? Проблема в том, что о сделанном редактировании и ретушировании изображения не принято говорить. Это создает иллюзию совершенства, которой невозможно достичь в реальной жизни”, – говорит девушка.

Джорджи в своем микроблоге всегда говорит о несовершенстве. Часто модель признается в любви своему телу и призывает всех к гармонии с собой.

По состоянию на 19 марта на блог Джорджи Кларк подписано 559 тысяч пользователей.

Отметим, что Джорджи – невероятно красивая девушка.

“Я перестала читать комментарии, потому что только я могу определить, как я отношусь к себе. Неважно, что думают другие люди, ты прекрасна такой, какая ты есть”, – говорит блогерша.

Фото: Georgie Clarke/Instagram