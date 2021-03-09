Сегодня ночью долгожданный фильм Зака Снайдера "Лига справедливости" по ошибке оказался в открытом доступе на платформе HBO Max. У некоторых подписчиков картина запустилась вместо "Тома и Джерри".

Об этом пишет издание Variety.

Дуг Басс, риэлтор и аналитик цифрового маркетинга из Шарлотты (США, Северная Каролина) рассказал Variety, что он просто искал какой-нибудь фоновый фильм на время работы, и когда нажал на “Том и Джерри”, запустился фильм Снайдера.

Басс быстро опубликовал скриншот из фильма с изображением спины Брюса Уэйна (Бен Аффлек), шутя, что кого-то из HBO Max “уволили”.

По словам Басса, примерно через час после начала трансляции он заметил, что четкость изображения начала ухудшаться, затем на его экране появилось сообщение об ошибке, и фильм исчез.

Variety подтвердил, что картина, которую просмотрел Басс, действительно была фильмом Снайдера, премьера которой состоится 18 марта на HBO Max.

“Лига справедливости” Зака ​​Снайдера временно была доступна на HBO Max, и ошибка была устранена в течение нескольких минут”, – говорит представитель WarnerMedia.

Однако, несмотря на заявление, фильм был доступен не менее часа.

По словам Басса, никто из HBO Max не связывался с ним по поводу ошибки.