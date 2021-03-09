Об этом пишет издание Variety.
Дуг Басс, риэлтор и аналитик цифрового маркетинга из Шарлотты (США, Северная Каролина) рассказал Variety, что он просто искал какой-нибудь фоновый фильм на время работы, и когда нажал на “Том и Джерри”, запустился фильм Снайдера.
Басс быстро опубликовал скриншот из фильма с изображением спины Брюса Уэйна (Бен Аффлек), шутя, что кого-то из HBO Max “уволили”.
По словам Басса, примерно через час после начала трансляции он заметил, что четкость изображения начала ухудшаться, затем на его экране появилось сообщение об ошибке, и фильм исчез.
Variety подтвердил, что картина, которую просмотрел Басс, действительно была фильмом Снайдера, премьера которой состоится 18 марта на HBO Max.
“Лига справедливости” Зака Снайдера временно была доступна на HBO Max, и ошибка была устранена в течение нескольких минут”, – говорит представитель WarnerMedia.
Однако, несмотря на заявление, фильм был доступен не менее часа.
По словам Басса, никто из HBO Max не связывался с ним по поводу ошибки.
- Ранее сообщалось, что режиссер Зак Снайдер показал новый 40-секундный тизер режиссерской версии “Лиги справедливости”.