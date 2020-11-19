Об этом пишет Variety.
В частности, лента выйдет и в кино, и на HBO Max 25 декабря.
При этом, на международных рынках, где нет HBO Max, фильм выпустят в кино еще раньше — с 16 декабря.
Решение отказаться от традиционного кинопроката вызывает удивление, поскольку ожидалось, что “Чудо-женщина: 1984“ станет одним из крупнейших фильмов 2020 года, а продажи билетов могут превысить 1 миллиард долларов.
Первоначально предполагалось, что фильм с бюджетом в 200 миллионов долларов выйдет в прокат прошедшим летом, но из-за пандемии его премьеру несколько раз переносили.
Многие скептически относились к тому, что “Чудо-женщина: 1984“ сохранит дату выхода фильма, поскольку 50 % кинотеатров в США все еще закрыты.
- Ранее сообщалось, что супер геройский боевик “Чудо-женщина 2” создадут, следуя руководству по предотвращению сексуальных домогательств.