Студия Warner Bros. покажет супергеройский боевик “Чудо-женщина: 1984“ одновременно в кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max.

Об этом пишет Variety.

В частности, лента выйдет и в кино, и на HBO Max 25 декабря.

При этом, на международных рынках, где нет HBO Max, фильм выпустят в кино еще раньше — с 16 декабря.

Решение отказаться от традиционного кинопроката вызывает удивление, поскольку ожидалось, что “Чудо-женщина: 1984“ станет одним из крупнейших фильмов 2020 года, а продажи билетов могут превысить 1 миллиард долларов.

Первоначально предполагалось, что фильм с бюджетом в 200 миллионов долларов выйдет в прокат прошедшим летом, но из-за пандемии его премьеру несколько раз переносили.

Многие скептически относились к тому, что “Чудо-женщина: 1984“ сохранит дату выхода фильма, поскольку 50 % кинотеатров в США все еще закрыты.