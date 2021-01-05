Об этом сообщают #Буквы. 

В пятницу, 1 января, британская редакция Cosmopolitan выпустила статью “Это — здорово. 11 женщин, которые доказывают, что хорошее самочувствие не является универсальным”. Героини материала также появятся на обложке печатной версии журнала за февраль 2021 года.

Фото: Cosmopolitan UK

Женщины, которые поделились с изданием своими историями о собственном пути к принятию своего тела, разного возраста и телосложения, разных профессий. Среди них есть блогеры и спортсменки, модели и тренеры, молодые матери. Пересказываем коротко истории героинь:

Калли Торп — Instagram-блогер, рассказывающая о бодипозитиве (социальное течение, которое учит позитивному отношению к своему телу). Она поделилась историей о своих попытках похудеть, расстройстве пищевого поведения, от которого страдала, и о том, как нашла утешение в своем блоге. Она также рассказала о том, что сталкивается с травлей за веса даже во время спортивных занятий.

Морган Лейк — британская легкоатлетка, которая будет представлять свою страну на Олимпийских играх в Токио. Она рассказала о том, как стеснялась себя из-за больших плечей, и о том, что теперь старается меньше сравнивать себя с другими и сосредотачиваться не на том, как выглядит ее тело, а на том, на что оно способно.

Софи Батлер — спортсменка. Три года назад во время тренировок женщина сломала позвоночник и осталась парализованной ниже пояса, теперь пользуется коляской. Она рассказала о том, какой путь ей пришлось пройти, чтобы не только принять и полюбить себя, но и найти силы снова заниматься спортом.

Симран Каур — боксер. Она придерживается строгой диеты и тренируется по жесткому графику на специальной базе каждые две недели. Девушка рассказала о том, как бокс помог ей принять себя и чувствовать себя уверенно.

Викки Флитвуд — спортсменка и личный тренер. Она рассказала о том, как несмотря на хорошую физическую форму все равно чувствовала себя неуверенно — из-за того, что недостаточно женственна, а также о том, как избавилась от этого.

Джада Сезер — спортсменка и блогер. Ее блог посвящен тому, чтобы на личном примере развеять миф о том, что быть в хорошей физической форме обязательно значит быть худой.

Алекс Лайт — бодипозитивный блогер и противница диет. Вона рассказала о том, как годами боролась с расстройством пищевого поведения и о том, какими видами спорта занимается, чтобы чувствовать себя лучше.

Нелли Лондон — модель. Она пропагандирует идею о том, что спортивный человек может выглядеть как угодно. Женщина рассказала о том, как пытается принимать свое тело и бороться с расстройством пищевого поведения.

Элли Симмондс — паралимпийская пловчиха. Она рассказала о том, как пришла к принятию своего тела через спорт и общение с другими паралимпийцами.

Джессамин Стенли — предподаватель йоги. Она рассказала о том, как йога изменила ее жизнь и помогла принять себя, как бы трудно не бывало быть самым толстым человеком на занятиях.

Мелисса Алькантара — фитнес-тренер Ким Кардашьян. Она рассказала о том, как мучила себя диетами и нервничала из-за изменений тела после рождения ребенка. Она нашла свой путь к принятию себя через спорт, к которому пришла совсем по другим причинам.

Фото: Cosmopolitan UK

Реакция на статью

Несмотря на то, что все женщины, истории которых рассказало издание, ведущих активный образ жизни, следят за своим здоровье и пропагандируют идею равноценной заботы как о своем физическом, так и о ментальное состояние, на Cosmopolitan посыпался шквал критики в соцсетях и некоторых СМИ. Журнал обвиняют в том, что он якобы продвигает ожирения, которое является предпосылкой тяжелого течения болезни.

Цитируем некоторые сообщения и заголовки:

“Ожирение является второй ведущей причиной преждевременной смерти и повышает риск развития осложнений от COVID-19. Простите, это не здорово”.

“Журнал Cosmopolitan предлагает ожирение женщинам вопреки повышенному риску развития COVID”.

 

“Они пытаются убить толстых людей?” Интернет озадачен тем, что Cosmo продвигает “хорошее самочувствие” людей больших размеров вопреки рискам с COVID”.

“Почему Cosmopolitan пытается убить полных людей, которые особенно уязвимы к COVID?”.

“Странное время для того, чтобы Cosmopolitan сделал такую обложку, учитывая соотношение между ожирением и смертностью и тяжелым течением болезни от COVID”.

Cosmopolitan пока не комментировал этот инцидент.