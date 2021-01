Об этом сообщают #Буквы.

В пятницу, 1 января, британская редакция Cosmopolitan выпустила статью “Это — здорово. 11 женщин, которые доказывают, что хорошее самочувствие не является универсальным”. Героини материала также появятся на обложке печатной версии журнала за февраль 2021 года.

Женщины, которые поделились с изданием своими историями о собственном пути к принятию своего тела, разного возраста и телосложения, разных профессий. Среди них есть блогеры и спортсменки, модели и тренеры, молодые матери. Пересказываем коротко истории героинь:

Калли Торп — Instagram-блогер, рассказывающая о бодипозитиве (социальное течение, которое учит позитивному отношению к своему телу). Она поделилась историей о своих попытках похудеть, расстройстве пищевого поведения, от которого страдала, и о том, как нашла утешение в своем блоге. Она также рассказала о том, что сталкивается с травлей за веса даже во время спортивных занятий.

Морган Лейк — британская легкоатлетка, которая будет представлять свою страну на Олимпийских играх в Токио. Она рассказала о том, как стеснялась себя из-за больших плечей, и о том, что теперь старается меньше сравнивать себя с другими и сосредотачиваться не на том, как выглядит ее тело, а на том, на что оно способно.

Софи Батлер — спортсменка. Три года назад во время тренировок женщина сломала позвоночник и осталась парализованной ниже пояса, теперь пользуется коляской. Она рассказала о том, какой путь ей пришлось пройти, чтобы не только принять и полюбить себя, но и найти силы снова заниматься спортом.

Симран Каур — боксер. Она придерживается строгой диеты и тренируется по жесткому графику на специальной базе каждые две недели. Девушка рассказала о том, как бокс помог ей принять себя и чувствовать себя уверенно.

Викки Флитвуд — спортсменка и личный тренер. Она рассказала о том, как несмотря на хорошую физическую форму все равно чувствовала себя неуверенно — из-за того, что недостаточно женственна, а также о том, как избавилась от этого.

Джада Сезер — спортсменка и блогер. Ее блог посвящен тому, чтобы на личном примере развеять миф о том, что быть в хорошей физической форме обязательно значит быть худой.

Алекс Лайт — бодипозитивный блогер и противница диет. Вона рассказала о том, как годами боролась с расстройством пищевого поведения и о том, какими видами спорта занимается, чтобы чувствовать себя лучше.

Нелли Лондон — модель. Она пропагандирует идею о том, что спортивный человек может выглядеть как угодно. Женщина рассказала о том, как пытается принимать свое тело и бороться с расстройством пищевого поведения.

Элли Симмондс — паралимпийская пловчиха. Она рассказала о том, как пришла к принятию своего тела через спорт и общение с другими паралимпийцами.

Джессамин Стенли — предподаватель йоги. Она рассказала о том, как йога изменила ее жизнь и помогла принять себя, как бы трудно не бывало быть самым толстым человеком на занятиях.

Мелисса Алькантара — фитнес-тренер Ким Кардашьян. Она рассказала о том, как мучила себя диетами и нервничала из-за изменений тела после рождения ребенка. Она нашла свой путь к принятию себя через спорт, к которому пришла совсем по другим причинам.

Фото: Cosmopolitan UK

Несмотря на то, что все женщины, истории которых рассказало издание, ведущих активный образ жизни, следят за своим здоровье и пропагандируют идею равноценной заботы как о своем физическом, так и о ментальное состояние, на Cosmopolitan посыпался шквал критики в соцсетях и некоторых СМИ. Журнал обвиняют в том, что он якобы продвигает ожирения, которое является предпосылкой тяжелого течения болезни.

Цитируем некоторые сообщения и заголовки:

“Ожирение является второй ведущей причиной преждевременной смерти и повышает риск развития осложнений от COVID-19. Простите, это не здорово”.

Obesity is the second leading cause of preventable death and raises individuals’ risk to complications from COVID-19.

I’m sorry, this is not healthy. @Cosmopolitan pic.twitter.com/U8R0THaiiz

— Tristan Justice (@JusticeTristan) January 4, 2021