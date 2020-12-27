Прослушать плейлист можно на стриминговых платформах Apple Music, Spotify и др.
Американская научно-фантастическая лента “Трон: Наследие” Джозеф Косински, которая рассказывает о 27-летнем Сэме Флинне, сыне Кевина Флинна, главного героя оригинального “Трона” (1982), вышла 17 декабря 2010. Песни к фильму написал французский дуэт Daft Punk.
Ранее группа выпускала сборники саундтреков для фильма на виниле и в специальных релизах для iTunes и Amazon. К 10-летию ленты музыканты обнародовали полный альбом с 31 композицией, который длится почти 1,5 часа.
- Ранее американская певица и автор песен Билли Айлиш выпустила видеоклип на композицию “No Time To Die” (“Не время умирать”), которая является саундтреком к новому фильму о Джеймсе Бонде.