Французский дуэт Daft Punk перевыпустил сборник саундтреков к фильму "Трон: Наследие", дополнив его неизданными треками.

Прослушать плейлист можно на стриминговых платформах Apple Music, Spotify и др.

Американская научно-фантастическая лента “Трон: Наследие” Джозеф Косински, которая рассказывает о 27-летнем Сэме Флинне, сыне Кевина Флинна, главного героя оригинального “Трона” (1982), вышла 17 декабря 2010. Песни к фильму написал французский дуэт Daft Punk.

Ранее группа выпускала сборники саундтреков для фильма на виниле и в специальных релизах для iTunes и Amazon. К 10-летию ленты музыканты обнародовали полный альбом с 31 композицией, который длится почти 1,5 часа.