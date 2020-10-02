Американская певица и автор песен Билли Айлиш выпустила видеоклип на композицию "No Time To Die" ("Не время умирать"), которая является саундтреком к новому фильму о Джеймсе Бонде.

Видео опубликовано на YouTube-канале певицы.

В клипе черно-белые кадры с исполнительницей сменяются кадрами из фильма о Бонде.

Саму песню Билли Айлиш представила еще в феврале этого года и впервые вживую исполнила на церемонии вручения музыкальных премий BRIT Awards в Лондоне.

Соавторами песни являются сама певица и ее брат – музыкант Финнеас О’Коннелл, сообщает издание Rolling Stone.

За оркестровую аранжировку отвечал Ханс Циммер.

18-летняя Билли Айлиш стала самым молодым исполнителем саундтрека к фильму о Джеймсе Бонде за всю историю франшизы.

“Это безумие – быть частью этого во всех смыслах. Для меня большая честь записать музыкальную тему к фильму, который является частью такой легендарной серии”, – подчеркивала певица.

Лента “Не время умирать” (No Time To Die) станет 25-м фильмом бондианы. Роль британского спецагента в пятый раз исполнит Дэниэл Крэйг.

Стоит отметить, что премьеру нового фильма о Бонде ранее отложили на семь месяцев (с апреля на ноябрь 2020 года) из-за пандемии коронавируса.