Видео опубликовано на YouTube-канале певицы.
В клипе черно-белые кадры с исполнительницей сменяются кадрами из фильма о Бонде.
Саму песню Билли Айлиш представила еще в феврале этого года и впервые вживую исполнила на церемонии вручения музыкальных премий BRIT Awards в Лондоне.
Соавторами песни являются сама певица и ее брат – музыкант Финнеас О’Коннелл, сообщает издание Rolling Stone.
За оркестровую аранжировку отвечал Ханс Циммер.
18-летняя Билли Айлиш стала самым молодым исполнителем саундтрека к фильму о Джеймсе Бонде за всю историю франшизы.
“Это безумие – быть частью этого во всех смыслах. Для меня большая честь записать музыкальную тему к фильму, который является частью такой легендарной серии”, – подчеркивала певица.
Лента “Не время умирать” (No Time To Die) станет 25-м фильмом бондианы. Роль британского спецагента в пятый раз исполнит Дэниэл Крэйг.
Стоит отметить, что премьеру нового фильма о Бонде ранее отложили на семь месяцев (с апреля на ноябрь 2020 года) из-за пандемии коронавируса.
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- Билли Айлиш готовит к выпуску документальный фильм, рассказывающий о ней. Он выйдет в феврале 2021 года.