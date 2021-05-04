Про це вона повідомила в Instagram.
Співачка також опублікувала фото, на якому зображена вже після вакцинації.
“Вакцинація зводилася для мене до роздумів — я просто воліла б ризикнути потенційними побічними ефектами від введення вакцини, ніж ризикувати життями, заразившись або поширюючи коронавірус. Бути обережним, коли з’являється щось нове — це нормально. Бажання дізнатися більше — це добре, це означає, що ви хочете бути в курсі подій. Щоб ставити питання та чути інших, хто має подібні запитання, як у вас, перейдіть на vaxbecause.org”, – написала вона.
- Нещодавно відбувся концерт Global Citizen, у якому брала участь співачка Селена Гомес (“VAX LIVE: Концерт для возз’єднання світу”). Організація Global Citizen оголосила, що метою концерту було залучення корпорацій та благодійників до збирання 22 мільярдів доларів на глобальну вакцинацію. Окрім Гомес, на концерті виступали Дженніфер Лопес, Foo Fighters, Едді Веддер, Дж. Балвін та H.E.R.