Про це вона написала в Twitter.

В соціальній мережі у співачки 65 мільйонів підписників. На багатомільйонну аудиторію вона виступила із закликом щодо доступності вакцин проти коронавірусу у всьому світі.

Зокрема, вона звернулася по допомогу до компаній-розробників вакцин.

“@moderna_tx & @NoubarAfeyan, дякуємо за розробку вакцини проти COVID-19, але нам потрібна ваша допомога, щоб донести її до всіх і всюди. Чи будете ви слідувати за іншими, надаючи її безкоштовно для країн, які найбільше потребують?”, – написала знаменитість.

.@moderna_tx & @NoubarAfeyan, thanks for developing a vaccine for COVID-19 but we need your help to get it to everyone, everywhere. Will you follow others in providing it not-for-profit for the countries most in need? #vaxlive — Selena Gomez (@selenagomez) April 24, 2021

Також Гомес закликала президента Франції Еммануеля Макрона, а також інших світових лідерів, зокрема Великої сімки (Канади, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії та США), “допомогти всім людям у всьому світі боротися з пандемією”.

Please join me and send a message to France’s @EmmanuelMacron and other #G7 leaders asking them to pledge dollars or doses to help everyone around the world fight the COVID-19 pandemic. #VaxLive — Selena Gomez (@selenagomez) April 24, 2021

З аналогічним проханням вона звернулася до президента США Джо Байдена та віцепрезидентки Камали Гарріс.

На заклики співачки відреагували президента Іспанії Педро Санчес та французький лідер Емануель Макрон.

Thank you! We need all #G7 leaders to stand with those who have less. I’m really hoping the US also hears this and takes a stand… @POTUS @SecBlinken @WHCOS? With US leadership #WeCanDoThis and end the pandemic for everyone. #VaxLive https://t.co/HWoxc4PGJi — Selena Gomez (@selenagomez) April 25, 2021

Гомес написала, що скоро відбудеться концерт Global Citizen, у якому вона братиме участь (“VAX LIVE: Концерт для возз’єднання світу”). Організація Global Citizen оголосила, що метою концерту є залучення корпорацій та благодійників до збору 22 мільярдів доларів на глобальну вакцинацію. Окрім Гомес, на концерті виступатимуть Дженніфер Лопес, Foo Fighters, Едді Веддер, Дж. Балвін та H.E.R.