#Буквы рассказывают о жизни и творческом пути режиссера.

Родился Мартин Скорсезе в нью-йоркском районе Квинс. Его родители – Лучано Чарльз Скорсезе, гладильщик одежды и актер, мать – Кэтерин Скорсезе, швея и актриса, были ревностными католиками. Сам Мартин Скорсезе собирался стать священником.

Скорсезе является лауреатом многих премий, среди которых “Оскар”, “Золотой глобус”, БАФТА и премия Гильдии кинорежиссеров Америки.

Среди самых известных его работ “Таксист”, “Безумный бык”, “Славные парни”, в которых он работал с Робертом Де Ниро. Скорсезе получил премию “Оскар” за режиссуру фильма “Отступники”.

Скорсезе женился пять раз, четыре раза разводился.

Самые известные фильмы режиссера

Злые улицы

Фильм рассказывает о племяннике одного из самых влиятельных мафиози нью-йоркского квартала “Маленькая Италия”, который мечтает о собственном ресторане. Но для этого парень должен заручиться поддержкой влиятельного дяди, а также вести себя идеально, проявлять респектабельность, и главное – это отказаться от общения с другом Джонни Боем.

Король комедии

Руперт уверен, что просто рожден, чтобы стать большим комиком. Однажды он знакомится с телеведущим Джерри Лэнгфорд и начинает настойчиво упрашивать всю группу создателей популярного шоу, чтобы они его взяли к себе. Но ему отказывают, потому Руперт вместе со своей подругой берет Джерри в заложники и требует, чтобы съемка шоу с его участием все же состоялась.

Остров проклятых

Двое федеральных маршалов США направляются на один из островов в штате Массачусетс, чтобы расследовать исчезновение пациентки из клиники для умалишенных преступников. В ходе расследования им придется столкнуться с ложью, ураганом и смертельным бунтом обитателей клиники.

Молчание

Историко-драматический фильм, рассказывающий о двух португальских священниках-иезуитах, которые сталкиваются с жестоким преследованием во время путешествия в Японию с целью найти своего наставника и распространять учение христианства.