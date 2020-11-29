Фотографии из своих совместных путешествий он выкладывает в Instagram.
Дин родом из шотландского города Данбар, что в 50 км от Эдинбурга.
Свою будущую четырехлапую спутницу Дин подобрал, путешествуя по Боснии на велосипеде. “Она была просто крошечной, захудалой. Но такой красивой”, – сказал Николсон в интервью The New York Post.
Переглянути цей допис в Instagram
Дин не смог оставить котенка одного на ветреной горной дороге.
Переглянути цей допис в Instagram
Позже мужчина издал книгу под названием “Мир Налы”, в которой рассказывается об их приключениях в 10 странах до того, как локдаун застал их в Венгрии, где они пробыли 4 месяца.
Переглянути цей допис в Instagram
Переглянути цей допис в Instagram
Переглянути цей допис в Instagram
В книге рассказывается про лагерь беженцев в Греции, где Дина и Нала подружились с группой сирийских детей; про то, как в Турции их чуть не съел медведь; про то, как им удалось спасти нескольких бездомных кошек и собак.
Дин и его кошка стали настоящими звездами социальных сетей. Их аккаунт в Instagram @1bike1world насчитывает более 800 000 подписчиков, а канал на YouTube – более 150 000 подписчиков.
Переглянути цей допис в Instagram
Переглянути цей допис в Instagram
Николсон сказал, что он был “обычным 28-летним парнем”, прежде чем отправиться в путешествие по миру. Он работал сварщиком на заводе в своем родном городе, а выходные проводил на вечеринках. Когда его друзья стали отходить от гулянок, создавать семьи, Дин почувствовал себя в безысходном положении. Поэтому, когда один из его (все еще холостых) приятелей спросил, не хочет ли Дин путешествовать, Николсон ухватился за этот шанс.
Двое приятелей отправились в путешествие на своих байках в сентябре 2018 года, но уже в декабре их дороги разошлись, а у Дина появился котенок.
По словам мужчины, крешечный котенок бежал за его велосипедом и мяукал. А когда Дин взял ее на руки, она забралась ему на плечи и уснула. Доехав до границы с Черногорией, он положил котенка в сумку и молился, чтобы его не поймали.
Когда они приехали в Черногорию, Николсон отвел котенка к ветеринару, где ему сделали прививки и документы. Дин назвал ее Нала в честь львицы из одного из его любимых детских фильмов “Король Лев”.
Дин признается, что у него немного грозный вид из-за татуировок и люди не охотно с ним разговаривают, но когда видят на его плечах кошку, то “все хотят с тобой поговорить”.
Переглянути цей допис в Instagram
Переглянути цей допис в Instagram
Старики предлагали ему купить пинту пива; дети просили селфи.
Книга о путешествиях заканчивается тем, что Николсон и Нала застряли в Венгрии из-за коронавируса. Но к середине июня они смогли уехать и наконец добрались до Шотландии в конце августа.
Сейчас Николсон и Нала находятся в Австрии и надеются добраться до России на велосипеде весной 2021 года.
Переглянути цей допис в Instagram
Переглянути цей допис в Instagram
- “Буквы” вместе с экскурсоводом Дарьей Сапожниковой подготовили 10 маршрутов для путешествий по Украине. Они включают как туры выходного дня, так более длительные путешествия.