Два года назад шотландец Дин Николсон решил совершить кругосветное путешествие на велосипеде, чтобы потом своим друзьям было что рассказать. Но во время путешествия мужчина подобрал котенка - с тех пор они колесят по странам вместе.

Фотографии из своих совместных путешествий он выкладывает в Instagram.

Дин родом из шотландского города Данбар, что в 50 км от Эдинбурга.

Свою будущую четырехлапую спутницу Дин подобрал, путешествуя по Боснии на велосипеде. “Она была просто крошечной, захудалой. Но такой красивой”, – сказал Николсон в интервью The New York Post.

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Дин не смог оставить котенка одного на ветреной горной дороге.

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Позже мужчина издал книгу под названием “Мир Налы”, в которой рассказывается об их приключениях в 10 странах до того, как локдаун застал их в Венгрии, где они пробыли 4 месяца.

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В книге рассказывается про лагерь беженцев в Греции, где Дина и Нала подружились с группой сирийских детей; про то, как в Турции их чуть не съел медведь; про то, как им удалось спасти нескольких бездомных кошек и собак.

Дин и его кошка стали настоящими звездами социальных сетей. Их аккаунт в Instagram @1bike1world насчитывает более 800 000 подписчиков, а канал на YouTube – более 150 000 подписчиков.

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Николсон сказал, что он был “обычным 28-летним парнем”, прежде чем отправиться в путешествие по миру. Он работал сварщиком на заводе в своем родном городе, а выходные проводил на вечеринках. Когда его друзья стали отходить от гулянок, создавать семьи, Дин почувствовал себя в безысходном положении. Поэтому, когда один из его (все еще холостых) приятелей спросил, не хочет ли Дин путешествовать, Николсон ухватился за этот шанс.

Двое приятелей отправились в путешествие на своих байках в сентябре 2018 года, но уже в декабре их дороги разошлись, а у Дина появился котенок.

По словам мужчины, крешечный котенок бежал за его велосипедом и мяукал. А когда Дин взял ее на руки, она забралась ему на плечи и уснула. Доехав до границы с Черногорией, он положил котенка в сумку и молился, чтобы его не поймали.

Когда они приехали в Черногорию, Николсон отвел котенка к ветеринару, где ему сделали прививки и документы. Дин назвал ее Нала в честь львицы из одного из его любимых детских фильмов “Король Лев”.

Дин признается, что у него немного грозный вид из-за татуировок и люди не охотно с ним разговаривают, но когда видят на его плечах кошку, то “все хотят с тобой поговорить”.

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Старики предлагали ему купить пинту пива; дети просили селфи.

Книга о путешествиях заканчивается тем, что Николсон и Нала застряли в Венгрии из-за коронавируса. Но к середине июня они смогли уехать и наконец добрались до Шотландии в конце августа.

Сейчас Николсон и Нала находятся в Австрии и надеются добраться до России на велосипеде весной 2021 года.

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