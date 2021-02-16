Студия Disney представила первый постер фильма "Круэлла" о преступнице Стервелле (Круэлле) Де Виль из "101 далматинца", которую сыграла актриса Эмма Стоун.

Постер опубликован на странице Disney в Twitter.

На фото изображена Стоун в образе известной воровки. Снимок выполнен в черно-белой гамме.

Также внизу постера написана приблизительная дата выхода картины – май 2021 года.

Действие картины происходит в Лондоне 1970-х годов, молодой модельер Круэлла Де Виль становится одержимой собачьими шкурами, особенно далматинца, пока, наконец, не становится безжалостной и ужасной легендой.

Постановщиком картины выступает Крэйг Гиллеспи, авторами сценария – Дэна Фокс и Тони МакНамара.

Первый трейлер фильма должен появиться 17 февраля.