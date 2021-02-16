Постер опубликован на странице Disney в Twitter.
На фото изображена Стоун в образе известной воровки. Снимок выполнен в черно-белой гамме.
Также внизу постера написана приблизительная дата выхода картины – май 2021 года.
Действие картины происходит в Лондоне 1970-х годов, молодой модельер Круэлла Де Виль становится одержимой собачьими шкурами, особенно далматинца, пока, наконец, не становится безжалостной и ужасной легендой.
Постановщиком картины выступает Крэйг Гиллеспи, авторами сценария – Дэна Фокс и Тони МакНамара.
Первый трейлер фильма должен появиться 17 февраля.
- Студия Disney назвала дату релиза римейка классического мультфильма о Круэлле Де Виль. Фильм “Круэлла” выйдет на экраны 28 мая 2021 года.