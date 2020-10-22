Видео опубликовано на Youtube-канале Kinomania Film Distribution.

По сюжету анимационной картины драконы пожертвовали собой ради спасения человечества, и спустя 500 лет после этого девушке-воину Райе необходимо отыскать последнего дракона. Дракон должен сыграть решающую роль в восстановлении мира среди людей.

В украинский прокат лента выйдет 11 марта 2021.

Режиссерами выступили Дон Холл и Карлос Лопес Эстрада.

Роли в оригинальном мультфильме озвучивали Келли Мари Тран ( “Звездные войны: Последние джедаи”, “Звездные войны: Скайуокер. Восхождение”), Аквафин ( “Восемь подруг Оушена”).