Корпорация The Walt Disney Company на фоне пандемии коронавируса объявила о закрытии киностудии Blue Sky Studios, которая занималась производством мультфильмов "Ледниковый период" и "Рио".

Об этом сообщает Deadline.

“Учитывая текущие экономические реалии, после долгих разбирательств и оценок мы приняли сложное решение закрыть кинопроекты в студии Blue Sky”, – говорится в заявлении Disney.

Работа студии будет полностью прекращена в течение двух месяцев, в результате чего около 450 человек потеряют рабочие места. Однако некоторым сотрудникам Blue Sky Studios могут предложить работу в других проектах Disney.

При этом, фильмография и вся интеллектуальная собственность Blue Sky останутся в собственности Disney.

Киностудия Blue Sky Studios была основана в 1987 году. В декабре 2017 года Disney приобрела 21st Century Fox, эту студию и другие основные активы компании. Blue Sky выпустила 13 полнометражных мультфильмов, среди которых “Ледниковый период”, “Рио”, “Роботы”, “Хортон”, “Эпик”, “Фердинанд”.