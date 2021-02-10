Об этом сообщает Deadline.
“Учитывая текущие экономические реалии, после долгих разбирательств и оценок мы приняли сложное решение закрыть кинопроекты в студии Blue Sky”, – говорится в заявлении Disney.
Работа студии будет полностью прекращена в течение двух месяцев, в результате чего около 450 человек потеряют рабочие места. Однако некоторым сотрудникам Blue Sky Studios могут предложить работу в других проектах Disney.
При этом, фильмография и вся интеллектуальная собственность Blue Sky останутся в собственности Disney.
Киностудия Blue Sky Studios была основана в 1987 году. В декабре 2017 года Disney приобрела 21st Century Fox, эту студию и другие основные активы компании. Blue Sky выпустила 13 полнометражных мультфильмов, среди которых “Ледниковый период”, “Рио”, “Роботы”, “Хортон”, “Эпик”, “Фердинанд”.
- Компания Disney на фоне эпидемии коронавируса планирует уволить 32 тысячи сотрудников уже в первой половине 2021 года.