Восьмилетняя дочь Бейонсе и Jay-Z Блю Айви Картер одной из самых молодых номинанток на музыкальную премию "Грэмми" за лучший музыкальный клип на песню ее матери "Brown Skin Girl".

Об этом стало известно из обновленного 11 декабря списка номинантов на премии.

Блю Айви Картер исполнится девять 7 января – за 24 дня до 63-й ежегодной премии Грэмми. Ранее девочка получила награду NAACP Image Award за выдающийся дуэт, группу или сотрудничество для “Brown Skin Girl” и награду Soul Train Award за видео к песне. Она разделила обе эти награды со своей мамой, певицей Бейонсе.

Академия звукозаписи подтвердила номинацию Блю Айви, процитировав правила “Грэмми”, согласно которым “для того, чтобы артист был признан номинантом, он должен быть отмечен другим значительным артистом, а также сделать существенный художественный вклад в исполнение произведения – кроме того, что можно было бы считать просто аккомпанементом “. По мнению Академии, Блю Айви соответствует этим требованиям.

В номинации “Музыкальное видео года” также представлены Гарри Стайлз с клипом на песню Adore You, рэперы Future и Дрейк с треком Life is Good, Андерсон Паак с клипом на Lockdown и Woodkid с композицией Goliath.

63-я церемония вручения «Грэмми» пройдет уже 31 января.