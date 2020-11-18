Дочери Ким Кардашьян снялись в новой рекламе ее бренда SKIMS

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян анонсировала выход первой детской коллекции для дома Cozy, созданной для ее бренда SKIMS. В рекламе анонса снялись ее дочери.

Фото звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Так, для лукбука снялись семилетняя Норт и двухлетняя Чикаго.

Ким отметила, что новая коллекция домашней одежды поступит в продажу 19 ноября. Все вещи представлены в 5 цветах, в размерах XXS – 5X для взрослых и 2T – 14 для детей.

“Мы сделали худи на молнии. Посмотрите на эти халатики – я создавала эту модель для Норт, и вот теперь она доступна для всех. Также у нас есть штанишки, шорты и майки“, – добавила звезда.