Covid-19 Украина

обновлено 18.11.2020 в 18:02

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Дочери Ким Кардашьян снялись в новой рекламе ее бренда SKIMS

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян анонсировала выход первой детской коллекции для дома Cozy, созданной для ее бренда SKIMS. В рекламе анонса снялись ее дочери.

Среда, 18 ноября 2020, 18:37

Фото звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Так, для лукбука снялись семилетняя Норт и двухлетняя Чикаго.

Ким отметила, что новая коллекция домашней одежды поступит в продажу 19 ноября. Все вещи представлены в 5 цветах, в размерах XXS – 5X для взрослых и 2T – 14 для детей.

“Мы сделали худи на молнии. Посмотрите на эти халатики – я создавала эту модель для Норт, и вот теперь она доступна для всех. Также у нас есть штанишки, шорты и майки“, – добавила звезда.

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Теги: Ким Кардашьян, SKIMS, доньки, бренд

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