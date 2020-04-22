Об этом актриса написала на своей странице в Instagram.

Энистон опубликовала фотоколлаж, на котором она с коллегами по “Друзьям” Кортни Кокс, Лизой Кудроу, Мэттом ЛеБланом, Мэттью Перри и Дэвидом Швиммером сидит на балке на фоне Нью-Йорка, повторяя известное фото “Обед на небоскребе”.

Актриса рассказала, что она с коллегами рада присоединиться к челленджу ALL IN, цель которого – в это непростое время помочь людям быть здоровыми и сытыми. В рамках проекта актеры “Друзей” предлагают выиграть эксклюзивную встречу с ними во время записи специального выпуска HBO об их воссоединении.

“Мы приглашаем тебя и пятерых твоих друзей присоединиться к нам шестерым. Будьте нашими персональными гостями на записи специального выпуска, когда мы будем предаваться воспоминаниям о шоу и о том веселье, которое у нас было”, – написала Энистон.

Выиграть встречу с актерами из “Друзей” можно, сделав пожертвование на сайте AllInChallenge.com на сумму 10, 25, 50 и 100 долларов. Все деньги пойдут на благотворительность.

Победителям оплатят внутренний рейс по Америке в оба конца и одну ночь в отеле. В рамках тура шесть счастливчиков в числе прочего смогут в компании актеров попить кофе в декорациях знаменитой кофейни Central Perk.