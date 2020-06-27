Съемки продолжения легендарного сериала "Друзья" могут состояться уже в августе этого года.

Об этом заявила одна из авторов Марта Кауфман, сообщает The Wrap.

Изначально стриминговый сервис HBO Max планировал снять продолжение сериала с 23 по 24 марта. В связи с карантинными ограничениями из-за пандемии коронавируса съемки перенесли на неопределенное время.

“Надеемся, что сможем провести съемки в августе – если все будет хорошо, не начнется ранняя вторая волна коронавируса и студия не будет закрыта”, – отметила Кауфман.

Стоит отметить, что это будут съемки специального выпуска культового сериала.

Продюсеры и актерский состав все же пришли к соглашению и Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лизе Кудроу, Дэвиду Швиммеру, Мэтту Леблану и Мэттью выплатят в качестве гонорара от 3 до 4 миллионов долларов.