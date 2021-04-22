Популярний американський актор Дуейн Джонсон став власником розкішної садиби у Лос-Анджелесі.

Про це повідомляє американський журнал The Hollywood Reporter.

Новий будинок зірки побудований у середземноморському стилі. Зазначається, що площа особняка сягає 17 630 квадратних футів. У будинку розташовано шість спалень та 5 ванних кімнат. На подвір’ї розміщено тенісний корт та бейсбольне поле.

Будинок обійшовся актору у 27,8 млн доларів, хоча власники хотіли 30 млн доларів. Угода відбулася тихо та поза ринком.

Садиба займає площу в 1,4 гектара. На території знаходиться й невеликий будинок для гостей. Крім того, в основному будинку є тренажерний зал, музична студія, домашній кінотеатр.

На території садиби розташовано два басейни, один з яких під накриттям, а також ростуть оливкові дерева, які підкреслюють автентичний стиль садиби.

До цього особняк належав акторові Полу Рейзеру, відомому за фільмом “Інопланетяни”.