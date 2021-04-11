Американский актер и рестлер Дуэйн "Скала" Джонсон не исключил своего выдвижения в президенты Соединенных Штатов.

Об этом он заявил на своей странице в Instagram.

Джонсон прокомментировал результаты опроса портала Newsweek, согласно которым 46% респондентов поддержали бы его кандидатуру на выборах главы государства.

“Не думаю, что наши отцы-основатели когда-либо предполагали, что к их клубу присоединится лысый, татуированный, наполовину черный, наполовину самоанский парень ростом шесть футов четыре дюйма (около 193 см. – ред.), пьющий текилу, водящий пикап и носящий поясную сумку. Но если это когда-либо произойдет, для меня будет честью служить вам”, – написал актер.