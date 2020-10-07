Джастин Бибер и Хейли Болдуин снялись в интимной фотосессии для обложки октябрьского номера итальянского журнала Vogue.

Об этом сообщается в Instagram-аккаунте издания.

На фото Джастин и Хейли позируют, лежа на кровати.

“Мое сердце там, где моя жена”, – гласит надпись на обложке журнала.

Эту съемку команда Vogue посвятила легендарному фотографу Хельмуту Ньютону и “его преданности жене Джун”.

“В знак уважения их отношений мы попросили Хейли и Джастина Бибер, одну из самых знаковых пар на сегодня, стать главными героями нашей обложки”, – отметили представители глянца.