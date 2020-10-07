Об этом сообщается в Instagram-аккаунте издания.
На фото Джастин и Хейли позируют, лежа на кровати.
“Мое сердце там, где моя жена”, – гласит надпись на обложке журнала.
Эту съемку команда Vogue посвятила легендарному фотографу Хельмуту Ньютону и “его преданности жене Джун”.
“В знак уважения их отношений мы попросили Хейли и Джастина Бибер, одну из самых знаковых пар на сегодня, стать главными героями нашей обложки”, – отметили представители глянца.
- Ранее певец Джастин Бибер и его жена — модель и креативный директор Adidas Хейли, вместе крестились в водоеме.