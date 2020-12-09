Об этом пишет Today.

Видео с 7-летним Дэнни стало вирусным в ноябре после того, как было показано, насколько мальчик из Массачусетса, у которого в 2017 году была диагностирована редкая и агрессивная опухоль мозга, известная как пинеобластома, любит Аквамена.

Джейсон Момоа, сыгравший главного персонажа, решил воплотить мечты ребенка в реальность.

Сначала он поговорил с ним по FaceTime, и поделился соответствующим видео в своем Instagram-аккаунте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jason Momoa (@prideofgypsies)

“Я просто хотел поблагодарить общество, друзей и семью за то, что обратились и показали мне этого прекрасного мальчика Дэнни, который проходит химиотерапию и болен раком. Я видел его видео в Интернете, и мне захотелось связаться с ним по FaceTime и поговорить с ним“, – отметил актер.

Мама Дэнни отметила, что он все еще верит, что Аквамен – это Аквамен, поэтому после общения с Момоа он чувствует себя храбрее.

Недавно Дэнни получил еще один сюрприз. Момоа рассказал в Instagram, что юному фанату подарили несколько разных игрушек Аквамена, в том числе золотой трезубец в натуральную величину и фигурку Аквамена с маской ручной работы. Актер также приложил к подарку записку:

“Не могу дождаться, чтобы покататься на дельфинах с тобой, Дэнни!” – написал Момоа, подписав письмо “Дядя Аквамен”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jason Momoa (@prideofgypsies)