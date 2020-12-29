Голливудскую актрису Дженнифер Энистон в социальных сетях затравили за елочную игрушку с надписью "Наша первая пандемия 2020 года".

Об этом сообщает телеканал CNN.

Так, 51-летняя звезда “Утреннего шоу” на выходных в Instagram stories поделилась фотографией елочной игрушки, на которой была выгравирована надпись: “Наша первая пандемия 2020 года”.

Публикацию Энистон не сопроводила каким-либо комментарием и не указала, ее ли это елочная игрушка. Но пользователи в социальных сетях предположили, что игрушка таки принадлежит Энистон, и поэтому некоторые стали обвинять актрису в бесчувственности и оскорблении тех, кто потерял близких из-за COVID-19.

“Как же я устала от богатых людей…”

Другие наоборот стали защищать актрису, указывая на то, что она является ярым сторонником ношения маски, а также призывала своих поклонников поддерживать малый бизнес.

“Люди, которые не понимают черный юмор”

“Если вы расстроены из-за истории с рождественским украшением, которое опубликовала Дженнифер Энистон, давайте не будем забывать, как она пытается помочь малому бизнесу в эти трудные времена, а еще призывает людей носить маски почти в каждом посте”.

Пока Энистон публично не ответила на негативную реакцию.