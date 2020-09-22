Актриса Дженнифер Энистон появилась в онлайн-режиме 72-й церемонии вручения главной телевизионной премии США "Эмми", но не одна - к ней присоединились подруги по сериалу "Друзья" Кортни Кокс и Лиза Кудроу.

Об этом рассказывают #Буквы.

Так, ведущий Джимми Киммел готовился объявить номинантов в категории “Лучшая конкурсная реалити-программа” и связался по видео-связи с Энистон, которая в начале церемонии объявляла лучшую комедийную актрису.

Энистон появилась в эфире в домашнем халате и почти сразу к ней присоединилась Кортни Кокс.

Киммел спросил: “Вы живете вместе?”.

Дженнифер Энистон ответила: “Вообще-то мы соседи по комнате с 1994 года, Джимми”.

Киммел был удивлен появлением Кортни, но удивился еще больше, когда в кадр пришла Лиза Кудроу. “О, это прямой эфир!” – удивленно спросила Лиза.