Об этом рассказывают #Буквы.
Так, ведущий Джимми Киммел готовился объявить номинантов в категории “Лучшая конкурсная реалити-программа” и связался по видео-связи с Энистон, которая в начале церемонии объявляла лучшую комедийную актрису.
Энистон появилась в эфире в домашнем халате и почти сразу к ней присоединилась Кортни Кокс.
Киммел спросил: “Вы живете вместе?”.
Дженнифер Энистон ответила: “Вообще-то мы соседи по комнате с 1994 года, Джимми”.
Киммел был удивлен появлением Кортни, но удивился еще больше, когда в кадр пришла Лиза Кудроу. “О, это прямой эфир!” – удивленно спросила Лиза.
- Исполнительницы ролей Рейчел и Моники из легендарного сериала “Друзья”, актрисы Дженнифер Энистон и Кортни Кокс сыграли в бильярд.