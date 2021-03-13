Певица и актриса Дженнифер Лопес и ее жених Алекс Родригес разорвали помолвку накануне свадьбы.

Об этом сообщает People.

Пара была вместе четыре года, два из них Лопес находилась в статусе невесты.

“Это было очевидно уже долгое время. Они сильно связаны в бизнес-мире, так что это был не банальный разрыв. Им потребовалось время, чтобы действительно разорвать эти отношения”, – рассказал источник.

В последний раз пару видели вместе 1 марта в Доминиканской Республике, где Лопес сейчас снимается в фильме.

Напомним, Лопес и Родригес знакомы с 2005 года, но близко общаться друг с другом они начали только зимой 2017-го.