Дженніфер Лопес після розриву з Алексом Родрігесом запросила в гості колишнього

Про це повідомляє американське видання Page Six.
Колишнього нареченого Лопес Бена Аффлека бачили біля її будинку щонайменше тричі. Його привозили позашляховиком співачки, а потім відвозили назад.
“Співробітники служби безпеки Дженніфер забирають його у найближчому місці й відвозять назад після того, як він проведе кілька годин в її будинку”, – повідомляє видання.
Артистка не хоче афішувати ці зустрічі.
При цьому інші джерела запевняють, що Лопес та Аффлек залишилися гарними друзями. Тож ці зустрічі не можна пов’язувати з розривом співачки з Родрігесом.
“Вони завжди були друзями й часто бачилися”, – розповів інсайдер.
Лопес та Аффлек зустрічалися протягом двох років. У вересні 2003 року пара планувала одружитися, але заявила про розрив за кілька днів до весілля. Втім, зірки змогли залишитися друзями й позитивно відгукувалися один про одного в інтерв’ю.
- 15 квітня американська співачка Дженніфер Лопес і 45-річний спортсмен Алекс Родрігес офіційно оголосили про те, що розривають свої заручини. За їхніми словами, вони залишаються друзями та будуть підтримувати один одного в будь-яких починаннях.
- Дженніфер Лопес важко переживає розрив заручин з екскоханим Алексом Родрігесом. Однак її підтримує колишній чоловік та діти.