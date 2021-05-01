Дженніфер Лопес після розриву з Алексом Родрігесом запросила в гості колишнього

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес після розриву заручин з Алексом Родрігесом проводить час у компанії колишніх. Зокрема, біля її будинку кілька разів помітили актора Бена Аффлека.

Про це повідомляє американське видання Page Six.

Колишнього нареченого Лопес Бена Аффлека бачили біля її будинку щонайменше тричі. Його привозили позашляховиком співачки, а потім відвозили назад.

“Співробітники служби безпеки Дженніфер забирають його у найближчому місці й відвозять назад після того, як він проведе кілька годин в її будинку”, – повідомляє видання.

Артистка не хоче афішувати ці зустрічі.

При цьому інші джерела запевняють, що Лопес та Аффлек залишилися гарними друзями. Тож ці зустрічі не можна пов’язувати з розривом співачки з Родрігесом.

“Вони завжди були друзями й часто бачилися”, – розповів інсайдер.

Лопес та Аффлек зустрічалися протягом двох років. У вересні 2003 року пара планувала одружитися, але заявила про розрив за кілька днів до весілля. Втім, зірки змогли залишитися друзями й позитивно відгукувалися один про одного в інтерв’ю.

15 квітня американська співачка Дженніфер Лопес і 45-річний спортсмен Алекс Родрігес офіційно оголосили про те, що розривають свої заручини. За їхніми словами, вони залишаються друзями та будуть підтримувати один одного в будь-яких починаннях.