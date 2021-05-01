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Дженніфер Лопес після розриву з Алексом Родрігесом запросила в гості колишнього

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес після розриву заручин з Алексом Родрігесом проводить час у компанії колишніх. Зокрема, біля її будинку кілька разів помітили актора Бена Аффлека.

Суббота, 1 мая 2021, 17:50

Про це повідомляє американське видання Page Six.

Колишнього нареченого Лопес Бена Аффлека бачили біля її будинку щонайменше тричі. Його привозили позашляховиком співачки, а потім відвозили назад.

“Співробітники служби безпеки Дженніфер забирають його у найближчому місці й відвозять назад після того, як він проведе кілька годин в її будинку”, – повідомляє видання.

Артистка не хоче афішувати ці зустрічі.

При цьому інші джерела запевняють, що Лопес та Аффлек залишилися гарними друзями. Тож ці зустрічі не можна пов’язувати з розривом співачки з Родрігесом.

“Вони завжди були друзями й часто бачилися”, – розповів інсайдер.

Лопес та Аффлек зустрічалися протягом двох років. У вересні 2003 року пара планувала одружитися, але заявила про розрив за кілька днів до весілля. Втім, зірки змогли залишитися друзями й позитивно відгукувалися один про одного в інтерв’ю.

  • 15 квітня американська співачка Дженніфер Лопес і 45-річний спортсмен Алекс Родрігес офіційно оголосили про те, що розривають свої заручини. За їхніми словами, вони залишаються друзями та будуть підтримувати один одного в будь-яких починаннях.
  • Дженніфер Лопес важко переживає розрив заручин з екскоханим Алексом Родрігесом. Однак її підтримує колишній чоловік та діти.
Теги: Алекс Родрігес, Бен Аффлек, Алекс Родрігес, Дженнифер Лопес

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