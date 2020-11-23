Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес появилась на церемонии вручения American Music Awards в сверкающем наряде серебристого цвета.

Фото Лопес опубликовала на своей странице в Facebook.

На Дженнифер Лопес костюм из новой коллекции модного дома Balmain. Костюм, состоящий из топа с глубоким декольте и юбки-макси с высоким разрезом, полностью расшит кристаллами Swarovski.

Свой образ Лопес дополнила бриллиантовые серьги и кольцом марки Luminous Diamonds.

Фото: Jennifer Lopez