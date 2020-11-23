Фото Лопес опубликовала на своей странице в Facebook.
На Дженнифер Лопес костюм из новой коллекции модного дома Balmain. Костюм, состоящий из топа с глубоким декольте и юбки-макси с высоким разрезом, полностью расшит кристаллами Swarovski.
Свой образ Лопес дополнила бриллиантовые серьги и кольцом марки Luminous Diamonds.
Фото: Jennifer Lopez
- В Калифорнии прошла ежегодная церемония вручения премий People’s Choice Awards. Несмотря на эпидемию коронавируса и отсутствие зрителей, звезды все же смогли показали свои наряды.