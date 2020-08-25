Covid-19 Украина

обновлено 25.08.2020 в 13:02

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Дженнифер Лопес запускает бьюти-бренд JLo Beauty

Американская актриса, певица и бизнесвуме Дженнифер Лопес запускает бьюти-бренд JLo Beauty.

Вторник, 25 августа 2020, 12:49

Об этом пишет PEOPLE.

Так, в своем Instagram-аккаунте Дженнифер выложила два крупных портрета, подписав пост словами ”сияние заката” и добавив тег с названием бренда.

 

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Sunset glow… #JLoBeauty coming soon

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Концепция JLo Beauty появилась давно – в конце 2018 года, тогда Лопес рассказала, что работает над разработкой собственных продуктов по уходу за кожей. Но перед тем, как что-либо запускать, ей нужно было убедиться, что все абсолютно идеально.

Хотя звезда не раскрыла подробностей о JLo Beauty, согласно товарному знаку, поданному в Управление по патентам и товарным знакам США в декабре 2019 года, бренд будет предлагать все, от косметики до средств по уходу за кожей.

 

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Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Теги: JLo Beauty, б'юті-бренд, Дженнифер Лопес, косметика

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