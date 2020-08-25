Дженнифер Лопес запускает бьюти-бренд JLo Beauty

Об этом пишет PEOPLE.
Так, в своем Instagram-аккаунте Дженнифер выложила два крупных портрета, подписав пост словами ”сияние заката” и добавив тег с названием бренда.
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Концепция JLo Beauty появилась давно – в конце 2018 года, тогда Лопес рассказала, что работает над разработкой собственных продуктов по уходу за кожей. Но перед тем, как что-либо запускать, ей нужно было убедиться, что все абсолютно идеально.
Хотя звезда не раскрыла подробностей о JLo Beauty, согласно товарному знаку, поданному в Управление по патентам и товарным знакам США в декабре 2019 года, бренд будет предлагать все, от косметики до средств по уходу за кожей.
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- Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес приняла вызов ведущего Джимми Фэллона и повторила популярные танцевальные движения из TikTok.