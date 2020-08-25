Дженнифер Лопес запускает бьюти-бренд JLo Beauty

Об этом пишет PEOPLE.

Так, в своем Instagram-аккаунте Дженнифер выложила два крупных портрета, подписав пост словами ”сияние заката” и добавив тег с названием бренда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Sunset glow… #JLoBeauty coming soon Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 23 Авг 2020 в 5:49 PDT

Концепция JLo Beauty появилась давно – в конце 2018 года, тогда Лопес рассказала, что работает над разработкой собственных продуктов по уходу за кожей. Но перед тем, как что-либо запускать, ей нужно было убедиться, что все абсолютно идеально.

Хотя звезда не раскрыла подробностей о JLo Beauty, согласно товарному знаку, поданному в Управление по патентам и товарным знакам США в декабре 2019 года, бренд будет предлагать все, от косметики до средств по уходу за кожей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 9 Авг 2020 в 9:15 PDT