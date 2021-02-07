Первая леди Джилл Байден записала видео в компании со своми собаками и призвала американцев не игнорировать ношение масок с обественных местах.

Видео опубликовано в Instagram.

Джилл Байден, сидя у камина, в окружении немецких овчарок Чэмпа и Мейджора, обратилась к американцам с призывом носить маски для борьбы с коронавирусом.

“Для многих из нас во время этой пандемии наши домашние животные были источником радости и утешения”, – сказала Байден в видеоролике.

Первая леди говорит о безусловной любви к собаке как об одной из причин оставаться здоровым и принимать меры против заражения коронавирусом, пишет издание The Hill.

“Мы в долгу перед ними, чтобы сохранить свое здоровье. Поэтому, пожалуйста, продолжайте носить маски, даже когда вы гуляете с собакой”.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений First Lady Dr. Jill Biden (@flotus)