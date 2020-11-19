Об этом сообщает издание Dazed.

Анджелина Джоли будет снимать фильм “Неразумное поведение” — байопик британского фотожурналиста Дональда Маккалина, известного своими фотографиями войны. В основе — одноименная автобиография Маккалина, выпущенная в 2002 году.

“Меня заинтересовало его уникальное сочетание бесстрашия и человечности, его абсолютная преданность удостоверению правды войны, его сопереживание и уважение к тем, кто испытывает на себе ее последствия. Мы надеемся снять такой бескомпромиссный фильм, как фотография Дона, о чрезвычайных людях и событиях, свидетелем которых он был, а также о взлете и падении уникальной эры в журналистике”, — прокомментировала Джоли.

Продюсерами ленты выступят Том Харди и Дин Бейкер. Сам 85-летний МакКалин будет исполнительным продюсером. Он доволен тем, что Джоли будет режиссером его байопика.

“Просмотрев последний фильм Анджелины о Камбодже (речь идет о картине 2017 года “Сначала они убили моего отца” — ред.), проведя там столько времени во время войны, я был очень впечатлен тем, как она сделала настолько мощное и точное изображение места в то время. Я чувствую, что нахожусь в надежных, способных и профессиональных руках”, — сказал он.

Работать над сценарием будет шотландский драматург, лауреат премии BAFTA Грегори Бурк.

Что известно о Дональде Маккалине?

Дональд МакКалин — фотокорреспондент с почти 60-летним стажем. Он родился вблизи Лондона в 1935 году. С детства имел способности к визуальному искусству и даже получил стипендию в школе искусств и ремесел “Хаммерсмит”, однако оставил учебу после смерти отца в 15-летнем возрасте.

Впоследствии Дон был призван на Национальную службу и в ее рамках был отправлен на Суэцкий канал во время Суэцкого кризиса 1956 года. Там он работал помощником фотографа. Он не изучал это дело, но проводил службу в темной комнате для проявления кадров. В этот период он приобрел свою первую камеру.

В 1958 году он сфотографировал местную лондонскую банду, которая позирует на фоне взорвавшегося здания, и коллеги уговорили его предложить эти кадры газетам. Так он начал работать в The Observer.

С 1966 по 1984 годы Маккалин работал зарубежным корреспондентом журнала Sunday Times, снимая экологические и техногенные катастрофы, такие как война в Биафре и эпидемия СПИДа, война во Вьетнаме и конфликт в Северной Ирландии.

Кроме этого, Маккалин сделал серию фотографий для группы The Beatles. Также МакКалин выпустил несколько фотоальбомов. Его последняя публикация — “Южные границы: путешествие по Римской империи”.

Выпущено уже несколько фильмов о жизни и творчестве фотографа. В частности, в 2012 году вышла лента Дэвида и Джеки Моррис под названием “Маккалин”. Фильм был номинирован на две премии BAFTA.

В 2019 вышел фильм “Дорога в Пальмиру” от BBC, который показывал, как МакКалин посещал Сирию вместе с историком, чтобы увидеть руины после конфликта.