Публичное обращение появилось в Instagram знаменитости.
Депп поблагодарил за слова поддержки и любви своих поклонников и неравнодушных людей, которые верят в его невиновность.
Также актер заявил, что кинокомпания Warner Bros. из-за скандальной судебной тяжбы попросила его отказаться от роли Гриндевальда в “Фантастических тварях” и прекратить съемки.
“Наконец, хочу сказать следующее. Абсурдное решение британского суда не поколебало моей решимости бороться за правду. Я планирую подать апелляцию. Я рассчитываю доказать, что обвинения в мой адрес ошибочны. Я не позволю этому суду определить мою жизнь и карьеру”, – написал Депп.
Напомним, Джонни Депп и Эмбер Херд познакомились на съёмках фильма “Ромовый дневник”. Об их отношениях стало известно в 2012 году.
В 2015 актеры поженились, но вскоре развелись. В мае 2016 Эмбер Херд подала на развод. Через несколько дней стало известно, что Деппу запрещено приближаться к актрисе на расстояние менее 30 метров.
- 8 июля в Лондоне состоялось первое судебное заседание по делу голливудского актера Джонни Деппа, который, как утверждает его экс-супруга Эмбер Херд, избивал ее.