Голливудский актер Джонни Депп, который недавно проиграл суд по делу о клевете против Эмбер Херд и британского таблоида The Sun, впервые сделал официальное заявление.

Публичное обращение появилось в Instagram знаменитости.

Депп поблагодарил за слова поддержки и любви своих поклонников и неравнодушных людей, которые верят в его невиновность.

Также актер заявил, что кинокомпания Warner Bros. из-за скандальной судебной тяжбы попросила его отказаться от роли Гриндевальда в “Фантастических тварях” и прекратить съемки.

“Наконец, хочу сказать следующее. Абсурдное решение британского суда не поколебало моей решимости бороться за правду. Я планирую подать апелляцию. Я рассчитываю доказать, что обвинения в мой адрес ошибочны. Я не позволю этому суду определить мою жизнь и карьеру”, – написал Депп.

Напомним, Джонни Депп и Эмбер Херд познакомились на съёмках фильма “Ромовый дневник”. Об их отношениях стало известно в 2012 году.

В 2015 актеры поженились, но вскоре развелись. В мае 2016 Эмбер Херд подала на развод. Через несколько дней стало известно, что Деппу запрещено приближаться к актрисе на расстояние менее 30 метров.