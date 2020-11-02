Об этом сообщает The Sun.
Джонни Депп проиграл суд относительно публикации, в которой британский таблоид написал, что он бил свою бывшую жену актрису Эмбер Херд. Судья объявил, что The Sun доказало, что сказанное в статье по сути соответствует истине.
В решении суда также сказано, что утверждение издание, которое назвало Деппа “лицом, которое било жену”, правдивое в своей действительности.
“Хотя он [Джонни Депп] доказал свои основания для иска о клевете, ответчики показали, что то, что они опубликовали в том значении, которое я имею в виду в этих словах, по сути соответствует истине”, – заявил судья, отмечает The Sun.
В суде пришли к выводу, что слова об избиении Херд около 12 раз, начиная с 2013 года, когда он ударил актрису, которая прокомментировала его татуировки, не являются вымышленными. Судья также отклонил два утверждения, сделанные актрисой в 2014 и 2015 годах, однако подчеркнул, что не может сделать вывод о том, что она говорила неправду.
Суд также отказался назначать компенсацию Деппу за якобы нанесенный его репутации ущерб.
Кроме того, по информации издания, Деппу теперь грозит выплата 1 млн фунтов судебных издержек, включая судебные издержки The Sun.
Пресс-секретарь The Sun заявил, что издание уже более двадцати лет выступает против домашнего насилия”.
“Жертвам домашнего насилия ни в коем случае нельзя молчать, и мы благодарим судью за тщательное рассмотрение и благодарим Эмбер Херд за мужество в предоставлении показаний суду”, – отметили в таблоиде.
Адвокаты Деппа раскритиковали решение и заявили, что актер может его обжаловать.
“Судебное решение столь ошибочное, что мистеру Деппу было бы смешно не оспаривать это решение”, – заявили адвокаты.
Напомним, Джонни Депп и Эмбер Херд познакомились на съёмках фильма “Ромовый дневник”. Об их отношениях стало известно в 2012 году.
В 2015 актеры поженились, но вскоре развелись. В мае 2016 Эмбер Херд подала на развод. Через несколько дней стало известно, что Деппу запрещено приближаться к актрисе на расстояние менее 30 метров.
- 8 июля в Лондоне состоялось первое судебное заседание по делу голливудского актера Джонни Деппа, который, как утверждает его экс-супруга Эмбер Херд, избивал ее.