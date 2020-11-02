Голливудский актер Джонни Депп проиграл суд по делу о клевете против Эмбер Херд и британского таблоида The Sun.

Об этом сообщает The Sun.

Джонни Депп проиграл суд относительно публикации, в которой британский таблоид написал, что он бил свою бывшую жену актрису Эмбер Херд. Судья объявил, что The Sun доказало, что сказанное в статье по сути соответствует истине.

В решении суда также сказано, что утверждение издание, которое назвало Деппа “лицом, которое било жену”, правдивое в своей действительности.

“Хотя он [Джонни Депп] доказал свои основания для иска о клевете, ответчики показали, что то, что они опубликовали в том значении, которое я имею в виду в этих словах, по сути соответствует истине”, – заявил судья, отмечает The Sun.

В суде пришли к выводу, что слова об избиении Херд около 12 раз, начиная с 2013 года, когда он ударил актрису, которая прокомментировала его татуировки, не являются вымышленными. Судья также отклонил два утверждения, сделанные актрисой в 2014 и 2015 годах, однако подчеркнул, что не может сделать вывод о том, что она говорила неправду.

Суд также отказался назначать компенсацию Деппу за якобы нанесенный его репутации ущерб.

Кроме того, по информации издания, Деппу теперь грозит выплата 1 млн фунтов судебных издержек, включая судебные издержки The Sun.

Пресс-секретарь The Sun заявил, что издание уже более двадцати лет выступает против домашнего насилия”.

“Жертвам домашнего насилия ни в коем случае нельзя молчать, и мы благодарим судью за тщательное рассмотрение и благодарим Эмбер Херд за мужество в предоставлении показаний суду”, – отметили в таблоиде.

Адвокаты Деппа раскритиковали решение и заявили, что актер может его обжаловать.

“Судебное решение столь ошибочное, что мистеру Деппу было бы смешно не оспаривать это решение”, – заявили адвокаты.

Напомним, Джонни Депп и Эмбер Херд познакомились на съёмках фильма “Ромовый дневник”. Об их отношениях стало известно в 2012 году.

В 2015 актеры поженились, но вскоре развелись. В мае 2016 Эмбер Херд подала на развод. Через несколько дней стало известно, что Деппу запрещено приближаться к актрисе на расстояние менее 30 метров.