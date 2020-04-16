Об этом сообщают #Буквы.

На своей первой фотографии актер сидит в клетчатой рубашке и джинсах при свечах. Депп в первом же посте заинтриговал своих фанатов.

“Привет всем… снимаю кое-что для вас сейчас … дайте мне минуту”, — написал Депп.

За первые несколько часов на страницу Деппа подписались более 800 000 человек.

Сам Депп подписался на 60 аккаунтов, в том числе на бывшую жену Ванессу Паради, свою дочь Лили-Роуз Депп, на режиссера Тима Бертона, Пенелопу Крус, Кару Делевинь и других.