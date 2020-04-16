Об этом сообщают #Буквы.
На своей первой фотографии актер сидит в клетчатой рубашке и джинсах при свечах. Депп в первом же посте заинтриговал своих фанатов.
“Привет всем… снимаю кое-что для вас сейчас … дайте мне минуту”, — написал Депп.
За первые несколько часов на страницу Деппа подписались более 800 000 человек.
Сам Депп подписался на 60 аккаунтов, в том числе на бывшую жену Ванессу Паради, свою дочь Лили-Роуз Депп, на режиссера Тима Бертона, Пенелопу Крус, Кару Делевинь и других.
- Напомним, что известный американский актер Джонни Депп подал в суд на свою бывшую жену актрису Эмбер Херд, обвинив ее в клевете.