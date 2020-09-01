Голливудский актер Джонни Депп снова подал в суд на бывшую супругу — актрису Эмбер Херд.

Об этом пишет The Daily Mail.

Так, ранее Депп обратился в правоохранительные органы Лондона с иском на экс-супругу и издание The Sun, которое опубликовало показания актрисы.

Теперь же он подал в суд на Херд в США.

По словам источника, близкого к актрисе, Херд с командой адвокатов сейчас готовятся к новому судебному разбирательству.

“Команда Эмбер очень нервничает из-за того, что он снова подал в суд, на этот раз в Штатах. Кажется, он ни перед чем не остановится, чтобы ее погубить. Неважно, каков исход (дела Деппа против The Sun, – ред.), Эмбер готовится ко второму раунду, но если Джонни выиграет дело против The Sun, тогда это может продолжаться долгие годы”, – добавил он.

Джонни Депп и Эмбер Херд познакомились на съёмках фильма “Ромовый дневник”. Об их отношениях стало известно в 2012 году.

В 2015 актеры поженились, но вскоре развелись. В мае 2016 Эмбер Херд подала на развод. Через несколько дней стало известно, что Деппу запрещено приближаться к актрисе на расстояние менее 30 метров.