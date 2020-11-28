Популярный британский актер Джуд Лоу заявил, что его предупредили о пандемии еще во время съемок фильма "Заражение" в 2011 году.

Об этом он сказал в интервью журналу GQ.

“Было абсолютно ясно, что это должно произойти. Великие ученые на съемочной площадке с нами, которые работали со Скоттом [З. Бернсом], сценаристом и [режиссером] Стивеном [Содербергом], были очень образованными и опытными людьми, которые знали, чего ожидать. И все они сказали нам, что это обязательно случится – и вопрос был в том, “когда”, а не “если”, – сказал Лоу.

Актер объяснил, что после съемок фильма он был напуган, но через некоторое время его страх прошел.

“Когда начался 2020 год, и мы услышали о том, что первоначально происходило в Китае и что быстро распространилось во всем мире, это вызвало тревогу. Но, к сожалению, я не сильно удивился”, – добавил он.

Фильм “Заражение” вышел в 2011 году. В 2020 году из-за пандемии коронавируса фильм получил новый виток популярности.