Актриса Эмбер Херд развеяла слухи о своем отстранении от съемок фильма "Аквамен 2", которые появились после скандального суда по делу о клевете с ее бывшим мужем актером Джонни Деппом. Фанаты Деппа высказались против и создали петицию.

Об этом она сообщила в интервью Entertainment Weekly.

“Я очень взволнована от количества фанатской любви и признания, полученных “Акваменом”, а также тем, что Аквамен и Мера вызвали столько восторга у зрителей, поэтому мы точно вернемся. Я так рада приступить к съемкам”, — сказала она изданию.

По словам актрисы, съемки фильма должны начаться в 2021 году.

Возвращение Херд к работе над фильмом вызвало возмущение фанатов, поскольку Джонни Деппа – после того, как он проиграл суд, – отстранили от работы над фильмом “Фантастические твари”.

На онлайн-платформе change.org появилась соответствующая петиция.