Об этом она сообщила в интервью Entertainment Weekly.
“Я очень взволнована от количества фанатской любви и признания, полученных “Акваменом”, а также тем, что Аквамен и Мера вызвали столько восторга у зрителей, поэтому мы точно вернемся. Я так рада приступить к съемкам”, — сказала она изданию.
По словам актрисы, съемки фильма должны начаться в 2021 году.
Возвращение Херд к работе над фильмом вызвало возмущение фанатов, поскольку Джонни Деппа – после того, как он проиграл суд, – отстранили от работы над фильмом “Фантастические твари”.
На онлайн-платформе change.org появилась соответствующая петиция.
- Напомним, 6 ноября голливудский актер Джонни Депп, который недавно проиграл суд по делу о клевете против Эмбер Херд и британского таблоида The Sun, впервые сделал официальное заявление. Депп поблагодарил за слова поддержки и любви своих поклонников и неравнодушных людей, которые верят в его невиновность. Также актер заявил, что кинокомпания Warner Bros. из-за скандальной судебной тяжбы попросила его отказаться от роли Гриндевальда в “Фантастических тварях” и прекратить съемки.