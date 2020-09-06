Об этом сообщает издание People.
Согласно судебным документам, представленным 10 августа в округе Фэйрфакс, штат Вирджиния, 34-летняя Эмбер Херд попросила суд во внесудебном порядке отклонить иск Деппа на сумму $50 млн, и требует в два раза большую сумму компенсации в своем встречном иске.
На данный момент судом округа зарегистрирован иск, в котором 57-летний Джонни Депп требует от своей жены возмещения убытков за статью в The Washington Post, в котором утверждается, что Эмбер Херд стала жертвой домашнего насилия. Суд запланирован на 11 января 2021, но Джонни Депп просит его перенести, потому что в это время будет на съемках третьей части “Фантастических зверей” в Лондоне.
В своем обращении в суд звезда “Аквамена” утверждает, что Депп и его команда “организовали ложную кампанию с целью ее оговорить”. Она утверждает, что Депп “контролировал и / или манипулировал ее аккаунтами в социальных сетях”.
Херд также утверждает, что Депп “инициировал, координировал, контролировал и / или поддерживал и продвигал” две петиции на сайте change.org. Через первую петицию она осталась без участия в спиноффк “Аквамена”, а через вторую – ее отстранили от сотрудничества с L’Oréal.
“Этот поток ложных и клеветнических обвинений в адрес Эмбер Херд является попыткой разрушить его жизнь и карьеру просто потому, что она стала жертвой домашнего насилия и насилия со стороны Джонни Деппа”, – говорится в заявлении.
Джонни Депп и Эмбер Херд познакомились на съёмках фильма “Ромовый дневник”. Об их отношениях стало известно в 2012 году.
В 2015 актеры поженились, но вскоре развелись. В мае 2016 Эмбер Херд подала на развод. Через несколько дней стало известно, что Деппу запрещено приближаться к актрисе на расстояние менее 30 метров.
- 8 июля в Лондоне состоялось первое судебное заседание по делу голливудского актера Джонни Деппа, который, как утверждает его экс-супруга Эмбер Херд, избивал ее.