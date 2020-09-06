Эмбер Херд, бывшая жена Джонни Джеппа, продолжает судиться с актером, обвиняя его в запуске кампании, цель которой ее оговорить, разрушить ее жизнь и карьеру. На этот раз она подала против него встречный иск на сумму $100 млн.

Об этом сообщает издание People.

Согласно судебным документам, представленным 10 августа в округе Фэйрфакс, штат Вирджиния, 34-летняя Эмбер Херд попросила суд во внесудебном порядке отклонить иск Деппа на сумму $50 млн, и требует в два раза большую сумму компенсации в своем встречном иске.

На данный момент судом округа зарегистрирован иск, в котором 57-летний Джонни Депп требует от своей жены возмещения убытков за статью в The Washington Post, в котором утверждается, что Эмбер Херд стала жертвой домашнего насилия. Суд запланирован на 11 января 2021, но Джонни Депп просит его перенести, потому что в это время будет на съемках третьей части “Фантастических зверей” в Лондоне.

В своем обращении в суд звезда “Аквамена” утверждает, что Депп и его команда “организовали ложную кампанию с целью ее оговорить”. Она утверждает, что Депп “контролировал и / или манипулировал ее аккаунтами в социальных сетях”.

Херд также утверждает, что Депп “инициировал, координировал, контролировал и / или поддерживал и продвигал” две петиции на сайте change.org. Через первую петицию она осталась без участия в спиноффк “Аквамена”, а через вторую – ее отстранили от сотрудничества с L’Oréal.

“Этот поток ложных и клеветнических обвинений в адрес Эмбер Херд является попыткой разрушить его жизнь и карьеру просто потому, что она стала жертвой домашнего насилия и насилия со стороны Джонни Деппа”, – говорится в заявлении.

Джонни Депп и Эмбер Херд познакомились на съёмках фильма “Ромовый дневник”. Об их отношениях стало известно в 2012 году.

В 2015 актеры поженились, но вскоре развелись. В мае 2016 Эмбер Херд подала на развод. Через несколько дней стало известно, что Деппу запрещено приближаться к актрисе на расстояние менее 30 метров.