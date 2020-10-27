Об этом сообщают #Буквы. 

В понедельник, 26 октября, журнал опубликовал короткометражный фильм “Кем ты будешь?”, в котором Эмили Ратаковски впервые публично заявила о своей беременности.

“Кем ты будешь?” — это своеобразный видеоколлаж, который фиксирует будни модели, изменения в ее теле, теплые моменты с ее мужем, продюсером Себастьяном Бир-Макклардом.

Короткометражку сделала режиссер, писательница и продюсер Лина Данэм, подруга модели.

“Мне было важно, чтобы она чувствовала себя без фильтров, по-настоящему присутствующей”, — рассказывает Данэм.

Сама модель поблагодарила всех, кто принимал участие в создании ленты, и отметила, что будет дорожить этим видео пока будет жива.

В эксклюзивном интервью для нового номера Vogue, на обложке которого будет Ратаковски, модель поделилась размышлениями о беременности и рассказала, почему не будет раскрывать пол своего первенца.

 

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Grateful & growing 👼 Thank you @voguemagazine for this very special cover.

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

Специально для журнала Ратаковски снялась в чувственной фотосессии.

Фото: Vogue

Фото: Vogue

Фото: Vogue

Фото: Vogue

Фото: Vogue