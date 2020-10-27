Модель и актриса Эмили Ратаковски объявила, что ждет первенца, появившись в фотосессии для модного журнала Vogue и опубликовав короткометражку о своей беременности.

Об этом сообщают #Буквы.

В понедельник, 26 октября, журнал опубликовал короткометражный фильм “Кем ты будешь?”, в котором Эмили Ратаковски впервые публично заявила о своей беременности.

“Кем ты будешь?” — это своеобразный видеоколлаж, который фиксирует будни модели, изменения в ее теле, теплые моменты с ее мужем, продюсером Себастьяном Бир-Макклардом.

Короткометражку сделала режиссер, писательница и продюсер Лина Данэм, подруга модели.

“Мне было важно, чтобы она чувствовала себя без фильтров, по-настоящему присутствующей”, — рассказывает Данэм.

Сама модель поблагодарила всех, кто принимал участие в создании ленты, и отметила, что будет дорожить этим видео пока будет жива.

В эксклюзивном интервью для нового номера Vogue, на обложке которого будет Ратаковски, модель поделилась размышлениями о беременности и рассказала, почему не будет раскрывать пол своего первенца.

Специально для журнала Ратаковски снялась в чувственной фотосессии.